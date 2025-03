Ilrestodelcarlino.it - Occupazione al liceo Copernico a Bologna: “Sminuite le nostre rivendicazioni, assurdo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 26 marzo 2025 – Sono in oltre 400. Al, in via Garavaglia, l’non si ferma. Bianca, una delle ragazze dentro la scuola, racconta come si sta svolgendo la manifestazione. Dibattiti politici, anche con alcuni professori, attività ricreative, cineforum a tema, analisi sulla Palestina, tornei sportivi e convegni.degli studenti delE poi una lista dirivolte alla preside dell’istituto Claudia Giaquinto. Sei punti su cui si sta incentrando la manifestazione e su cui i giovani hanno scritto un manifesto. Riconoscimento del collettivo come entità ufficiale. Revisione del regolamento d’istituto. Centralità dell’edilizia a causa dei problemi infrastrutturali. Considerazione della salute mentale degli studenti con supporto psicologico.