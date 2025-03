Liberoquotidiano.it - Occhio ai vichinghi: chi può sbattere l'Italia fuori dal mondiale

Leggi su Liberoquotidiano.it

La fortuna di Luciano Spalletti è che sì, è vero, insiamo “60 milioni di ct”, ma a furia di non trombare ci stiamo piano piano estinguendo e i 60 milioni sono già scesi a 59 scarsi. Molto bene. Questi 59, però, sono ancora moltissimi e alla fine del primo tempo di Germania-3-3, con gli azzurri sotto di tre pere, avrebbero voluto lanciare tv e device dalla finestra. Non lo hanno fatto grazie a una ripresa di puro orgoglio che attenua (ma non cancella) lo scempio dei primi 45' e in particolare il secondo, fantozziano gol. «Per quel gol lì il Tapiro ci sta bene - ha spiegato il ct all'inviato di Striscia Staffelli - Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che dovevano rendersi conto di ciò che stavamo facendo e che mi sarei aspettato una reazione». Quella, la reazione, è arrivata, non la qualificazione alla Final Four di Nations League.