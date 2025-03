Metropolitanmagazine.it - Oasis, Ticketmaster nella bufera per i biglietti del tour della reunion: “Legge violata” e “Fan ingannati”

A pochi mesi dalche vedrà gliritornare sui palchi, arriva una stoccata per, portale che sarebbe sotto accusa per la vendita dei.Il governo britannico ha lanciato a gennaio una consultazione sul mercatorivendita deicon l’obiettivo di “proteggere meglio i fan, migliorare l’accesso agli eventi dal vivo e sostenere la crescita del settore degli eventi dal vivo del Regno Unito, leader a livello mondiale”. La consultazione fa seguito alla controversia sulla vendita deidel Live ’25 degliscorsa estate, che ha lasciato migliaia di fan infuriati, perché il costo deiè sembrato aumentare senza preavviso a causadomanda. Sia la CMA (Competition And Markets Auhthority) che la Commissione Europea stanno indagando sulla questione.