NXT 25 03 2025 Tony D’Angelo merita un oscar

Ciao Bro di Zona Wrestling, prevista una doppia difesa del titolo da parte della stessa campionessa, una coppa in palio e tanto altro ancora, non perdiamo tempoNXT Women’s Championship Match: Stephanie Vaquer(c) vs Jaida Parker (3,5 / 5)E’ sempre un piacere sentire Mike Rome introdurre i wrestler, critico spesso Vic joseph ma mi piace parecchio quando tira fuori le statistiche tipo elencare tutti i doppi campioni. Parlando del match Stephanie combatte chiaramente col freno a mano tirato, vuole concludere la contesa senza sprecare troppe energie, dopotutto questo è solo il primo dei 2 match che dovrà disputare oggi, infatti prova più volte dei Roll Up che solitamente non utilizza. Sfortunatamente per lei la Parker si rivela un’avversaria più ostica del previsto. Trovo interessanti le inquadrature nel backstage con il resto della divisione femminile che osserva il match, però eviterei di piazzarle quando vi è una mossa d’impatto.