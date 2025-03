Nutrizione e salute, dieta mediterranea protagonista a Bruxelles con Annamaria Colao

Leggi su Ildenaro.it

La Cattedra Unesco della Federico II per l’Educazione allae allo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con la European Medical Association (Ema) e il Gruppo Ecr, ha organizzato all’Eurocamera l’evento dal titolo “Nutrition and Health: Fromn to Planeterranean Diet”. “Il nostro obiettivo è di diffondere i principi di stile di vita e alimentazione corretta dellae promuovere unache possa essere davvero planetaria – ha dichiarato la professoressa-. Occorre in tal senso un impegno della politica europea per far sì che ogni paese possa sviluppare i propri principi corretti di alimentazione valorizzando i propri prodotti e le proprie tradizioni declinandoli secondo i principi dellaperché l’alimentazione è l’unico sistema diffuso, insieme a un corretto stile di vita ed esercizio fisico, che possa davvero rendere attuabile una corretta prevenzione da numerose malattie e migliorare dunque lae la vita dei cittadini”.