Nuovo codice della strada | calo del 20% delle vittime e del 55% degli incidenti

Nei primi tre mesi dall'entrata in vigore del, i dati di Polizia di Stato e Carabinieri registrano risultati positivi: -20% di, -5,5% di, -9% di feriti. Significa 61 morti in meno in 90 giorni. Lo ricorda il Mit in una nota. "Il vicepremier e ministro Matteo Salvini è attentissimo al temasicurezzale, e in questo senso è doveroso evidenziare che sugli autovelox è scattata una 'operazione trasparenza' a tutela dei cittadini. Solo in questo senso vanno letti gli approfondimenti che hanno consigliato la sospensione dello schema di decreto che regolamenta l'usostrumenti".