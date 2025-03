Spazionapoli.it - Nuovo centro sportivo Napoli, spunta una nuova ipotesi: altro incontro per De Laurentiis

Leggi su Spazionapoli.it

Per ildi Deci sono delle novità sul fronte. Ilè focalizzato per la sfida di domenica contro il Milan. In casa partenopea, dopo il pari per 0-0 rimediato al Penzo contro il Venezia, la sfida contro i rossoneri è troppo fondamentale per la lotta scudetto.In casa di mancata vittoria, considerando anche la gara casalinga dell’Inter contro l’Udinese, ilpotrebbe dire addio al sogno di vincere il suo quarto campionato. Tuttavia, in attesa della gara contro il Milan, per il club partenopeo ci sono delle novità importanti per quanto riguarda la sede del, Deha incontrato il sindaco di Pozzuoli per ila Monterusciello: ecco tutti i dettagliSecondo quanto riportato dalla redazione del media italiano ‘calciomercato.