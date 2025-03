Ravennatoday.it - Nuovi lavori sulla Tangenziale, intervento al viadotto sul fiume Ronco: carreggiata nord chiusa per 6 mesi

Leggi su Ravennatoday.it

Al via una nuova fase di interventi nell’ambito deiAnas di ampliamento della strada statale 16 “Adriatica” nel tratto noto come ‘di Ravenna’, in corrispondenza dall’abitato di Madonna dell’Albero fino alla rotatoria di intersezione con la S.S. 67 “Tosco-Romagnola”, che vede.