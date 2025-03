Notizie.com - Nuovi controlli Agenzia delle Entrate, in arrivo 10mila lettere: chi riceverà la comunicazione

Leggi su Notizie.com

Nuova fase dida parte dell’che sta inviando circaai contribuenti: il motivo e chi sono i soggetti interessati.L’ha dato il via ad una nuova serie diche coinvolgeranno migliaia di contribuenti italiani. Nella prima fase, saranno circai cittadini che, nelle prossime settimane, riceveranno una lettera che, però, non rappresenta un vero e proprio accertamento fiscale., in: chila(Foto da Ansa) – Notizie.comSi tratta di un invito per gli interessati a regolarizzare la loro posizione con il Fisco. In merito, l’fornirà tutto il necessario sul proprio portale online con una pagina dedicata in cui saranno disponibili anche i moduli per i contribuenti.