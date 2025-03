Lanazione.it - Nuova cabina primaria a Careggi: energia e innovazione per Firenze

, 26 marzo 2025 – Unainfrastruttura elettrica garantirà maggiore efficienza e sostenibilità per un'ampia area di. Si tratta della, un progetto realizzato da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. L'investimento complessivo è di oltre 8 milioni di euro e il nuovo impianto avrà un impatto significativo per il miglioramento del servizio energetico in città. Lasorgerà tra l'ospedale universitario e la località Sodo. Con una potenza complessiva di 80 MVA, l'impianto garantirà una distribuzione elettrica ottimale per circa 25mila utenze, comprese le aree dinord e parte di Sesto Fiorentino. Dal nuovo impianto partiranno 5 nuove dorsali di media tensione, completamente interrate per un totale di quasi 10 km di linee elettriche.