Nunziante "palleggia sulla Salerno-Reggio Calabria", il divertente video social del portiere giallorosso

Tempo di lettura: < 1 minutoL’avventura con la maglia della Nazionale Under 19 nella fase Elite di qualificazione agli Europei non è certo andata come sperava Alessandro. Il ct Bollini, nelle tre gare disputate, non gli ha concesso nemmeno un minuto con l’estremo difensore del Benevento costretto a guardare dalla panchina tutte le partite che hanno visto l’Italia chiudere il girone al secondo posto dietro la Spagna che ha staccato il pass per la kermesse che si terrà in Romania a giugno. Per il classe 2007 l’esperienza in maglia azzurra si è rivelata comunque importante per la sua crescita e nel tragitto di ritorno che dallalo ha riportato nel Sannio l’estremo difensore della Strega ha stemperato la tensione di questi giorni divertendosi are nel parcheggio di un autogrill con tanto dipostato su Instagram.