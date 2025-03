Notizie Asvis | Dal Joint research centre un nuovo approccio per misurare benessere e sostenibilità

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Riproponiamo il testo di Ivan Manzo della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 13 marzo 2025Il progresso economico e sociale è sempre più oggetto di studio da parte del mondo accademico. L’obiettivo è quello di inquadrarlo e misurarlo oltre la crescita economica, spingendo le istituzioni internazionali a superare l’tradizionale basato esclusivamente sul Prodotto interno lordo (Pil). Va incontro a questa esigenza il“framework” (termine tecnico che fa riferimento allo sviluppo di uno strumento) individuato dal Jrc () della Commissione europea, chiamato “Sustainable and inclusive wellbeing”. Il Siwb, questo l’acronimo, entra dunque a far parte di una letteratura scientifica in continua evoluzione, offrendo un modello multidimensionale per la misurazione del, dell’inclusione e della