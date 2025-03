Gamberorosso.it - Nostalgia per un grande panino alle capesante. Così uno storico mercato del pesce lascia il posto alla gentrificazione

La sveglia suonaquattro in punto. Il pentimento si insinua ai bordi del letto, prova a tirarti al centro con le coperte che formano un bozzolo. Ma quelvale l'alzataccia, pensi.come il suono dei transpt elettrici, la luce solare che si colora di rosso a seconda della lunghezza d'onda, le parole in pidgin che volano tra i banchi, il caffè bollente nelle tazze bianche e invecchiate. Lodeldi Billingsgate a Londra - nato nel 1876 a Lower Thames Street, poi trasferitosi nella sua attuale sede nel 1982 - vale la sveglia in piena notte, la voragine allo stomaco che si forma mentre ci si veste in fretta, la breve camminata a piedi fino all'autobus notturno più vicino, l'attesafermata, la pioggerella che cala instancabile sulle giacche cerate, i pensieri che invadono la mente assonnata.