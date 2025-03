Secoloditalia.it - Nordio sfiducia l’opposizione: “Mi avete accusato di tutto pur di fermare la riforma della Giustizia”

“Quali che siano gli attacchi giudiziari, di stampa, politici, parlamentari noi non vacilleremo e non esiteremo. Laandrà avanti e più saranno violenti, impropri, sciatti gli attacchi contro di noi in questo senso più noi saremo forti e determinati. Se voi farete del vostro peggio noi faremo del nostro meglio”. Parole nette quelle scandite dal ministroCarlo, nella replica alla mozione disul caso Almasri presentata dalle opposizioni e in discussione in Aula alla Camera.: “Attacchi sciatti e fasulli perla”Le polemiche politiche del“sono state molto spesso esasperate nel linguaggio, nei toni e nelle conclusioni fino a dire che si vuole favorire la mafia o la delinquenza organizzata. Tutte cose che suonano offensive ed antipatiche”, ha sottolineato il Guardasigilli.