Iodonna.it - Nonostante i recenti cambi al vertice e i rinnovati canali di distribuzione, Nike fa fatica a rimanere al passo con i competitor

L’industria della moda non è (più) un’isola felice. Dopo anni di costante e all’apparenza inarrestabile crescita, il mercato del lusso deve fare i conti con un rallentamento fisiologico, dettato da unamento nella clientela e nelle mutate condizioni politiche e socio-economiche. Si tratta, insomma, di un momento difficile e complicato, che riguarda da vicino anche le sneakers. Pantaloni della tuta: come abbinarli in modo chic X Quello che un tempo era considerato il vero colosso dello sportswear mondiale, infatti, potrebbe perdere presto il suo primato.