Non sposi il capitano di una nave e poi ti lamenti di viaggiare per mare

Ben Affleck, 52 anni, ha scelto di rompere il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Jennifer Lopez, 55 anni, dissipando le nubi di gossip che da mesi aleggiavano sulla coppia. In un’intervista a GQ, definita dal magazine «la più sincera di sempre», l’attore ha dipinto la separazione come un capitolo semplicemente umano: «Nessuno scandalo, nessuna soap opera, nessun intrigo. È stata solo la storia di due persone che hanno cercato di capire se stesse e la propria relazione come potrebbe fare chiunque». La favola infranta di Jennifer Lopez e Ben Affleck: 20 anni di passione, incomprensioni e liti X Leggi anche › Divorzio da Ben Affleck archiviato? Ma il preziosissimo anello di fidanzamento resta a JLo Ben Affleck parla del divorzio con Jennifer LopezLa storia tra Ben e Jennifer, iniziata con un fidanzamento nel 2002, interrotta e poi ripresa con le nozze nel 2022, è stata un viaggio intenso.