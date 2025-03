Thesocialpost.it - Non solo la Groenlandia, elenco di isole per l’appetito di Trump (Compresa Atlantide)

WASHINGTON – Donald, ancora presidente degli Stati Uniti, ha dichiarato oggi con solennità e sfrontata convinzione: “Voglio la. E la voglio per forza.” In un mondo scosso da crisi, guerre e sfide climatiche, il comandante in capo ha quindi puntato lo sguardo sul bianco candido dell’Artico. Ma mentre gli analisti cercano implicazioni geopolitiche, noi abbiamo deciso di seguire un’altra strada. Sevuole un’isola, perché fermarsi alla?Ecco qualche proposta alternativa che potrebbe solleticare il suo spirito imprenditoriale e imperiale.L’isola delle Rose – Al largo di Rimini, fu un tentativo di micronazione. Una piattaforma di cemento in mezzo al nulla: perfetta per i comizi senza contraddittorio e per giocare a fare il sovrano, con vista Adriatico.Montecristo – Non ha abitanti, ha un nome da romanzo d’appendice e un che di misterioso che piace tanto a chi si sente incompreso dalle élite.