Non riesco a girare la macchina | Lawson lo scambio con Tsunoda e il paradosso Red Bull

Possiamo oramai chiamarlo ilRed: possedere la Academy più fertile della F1 e non riuscire a trovare una seconda guida performante per il proprio team. Le parole sono importanti: pilota non performante non significa pilota non valido di per sé, perché scorrendo tutti i guidatori macinati dal team di Milton Keynes ci si imbatte in validissimi manici quali Alexander Albon, che quest’anno sta finora dando la paga a Carlos Sainz in una Williams rifiorita, o Sergio Perez, sbertucciato in maniera esagerata nonostante una carriera comunque di pregio, o ancora Pierre Gasly, altro elemento che nelle giuste condizioni il risultato riesce a portarlo a casa. Certo, c’è stato anche il flop Daniel Kvyat, al quale rischia di avvicinarsi pericolosamente Liam, quasi certo del taglio prima del GP di Suzuka.