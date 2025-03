Liberoquotidiano.it - "Non lo accetto": Prodi torna sulla tirata di capelli

"Ritengo sia arrivato il momento di chiarire alcune cose rispetto a quanto accaduto sabato, 22 marzo, a margine della presentazione del mio ultimo libro": Romanoa parlare dopo l'episodio delladialla giornalista di Quarta Repubblica Lavinia Orefici. Se in un primo momento l'ex premier ha negato di aver afferrato una ciocca didell'inviata rispondendo a una sua domanda sul Manifesto di Ventotene, poi a smentirlo è arrivato un video diffuso dalla trasmissione DiMartedì in cui il gesto del professore si vede chiaramente. "Il gesto che ho compiuto appartiene ad una mia gestualità familiare - ha proseguitoin una nota -. Mi sono reso conto, vedendo le riprese, di aver trasportato quasi meccanicamente quel gesto in un ambito diverso. Ho commesso un errore e di questo mi dispiaccio.