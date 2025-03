Ilfoglio.it - "Non ho visto quello sfigato nella chat" del Pentagono. L'ammissione di Waltz è un insulto al direttore dell'Atlantic

Michael, il consigliere per la sicurezza nazionale americano, si è assunto la responsabilità di aver inserito ilJeff Goldberg in unadi gruppo su Signal (un'app di messaggistica crittografata in grado di offrire più privacy di altri servizi simili) che era riservata a membri dele ad alti funzionari, compreso il vicepresidente J.D. Vance. In quella, tra le altre cose, si è pianificato l'attacco del 15 marzo contro gli houthi in Yemen. In un'intervista a Fox news il consigliere di Donald Trump ha ammesso di "aver sbagliato" pensando che si trattasse di "qualcun altro" ma ha anche insinuato che Jeff Golberg "in qualche modo sia riuscito a farsi strada nel gruppo Signal".sostiene di aver avuto il numero di Golberg sotto un altro nome "per un errore del suo staff", di cui lui tuttavia "si assume la piena responsabilità.