Non è bello pensare che non puoi amare chi vuoi a causa delle etichette che le persone hanno bisogno di appiccicarti addosso

Chiedetele tutto, ma non fatele domande sul fidanzato Leonardo DiCaprio. Vittoria Ceretti non potrebbe essere più chiara: essere etichettata come «”fidanzata di” può essere estremamente fastidioso», dice la modella a Vogue France. Protagonista della cover di aprile, la top model si racconta tra vita privata e impegni professionali. Ma sulla sfera sentimentale è chiara: «Preferisco non entrare nei dettagli». Vittoria Ceretti, chi è la top model ospite al Festival di Sanremo 2021 X Leggi anche › Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, spunta un anello: fidanzamento ufficiale? Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio, la love storyLa star della moda e il divo del cinema fanno coppia dal 2023.