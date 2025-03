Dayitalianews.com - Non ce l’ha fatta Moreno, 39enne vittima di un incidente sul lavoro. Era ricoverato da venerdì scorso dopo essere rimasto schiacciato tra due autobus. Dolore e rabbia ad Anagni

La comunità diè stata colpita da una tragedia improvvisa:Finocchio, 39 anni, residente nel quartiere di Pantanello, è deceduto nella notte in un ospedale di Roma, dove eradaa seguito di un drammaticosul.La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo tra familiari, amici e conoscenti. Lascia la moglie e tre figli piccoli, ai quali l’intera città si stringe in segno di vicinanza e cordoglio.Una tragedia sul luogo diL’che ha spezzato la vita diFinocchio si è verificato, all’interno di un’officina di Roma, dove lavorava per conto di un’azienda di Palestrina.Sebbene le dinamiche esatte siano ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine, dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo siatra due, riportando ferite gravissime.