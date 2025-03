Movieplayer.it - No Other Land, critiche contro l'Academy per la vicenda Hamdan Ballal: "Ha taciuto quando aveva più bisogno"

Leggi su Movieplayer.it

Il co-regista della pellicola vincitrice dell'Oscar per il miglior documentario si è scagliatoil silenzio dell'sullaYuval Abraham, uno dei registi del documentario premio Oscar No, ha criticato duramente l'per non aver commentato l'aggressione del suo collega palestineseè stato rilasciato dalle autorità israeliane ieri, dopo che il giorno prima Abrahamscritto su X che era scomparso dopo essere stato aggredito. "Un gruppo di coloni ha appena linciato, co-regista del nostro film No",scritto Abraham. "Lo hanno picchiato e ha riportato ferite alla testa e allo stomaco. I soldati hanno invaso l'ambulanza chechiamato e lo hanno prelevato. Da allora non c'è traccia .