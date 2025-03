Lanazione.it - "No all’aumento delle tasse". L’opposizione occupa l’aula di Palazzo Cesaroni

di centrodestra in Regione fa di tutto – comprensibilmente - per alzare lo scontro in Regione dopo l’annuncio della manovra della Giunta da 90 milioni. E ieri i consiglieri hanno deciso dire la sede dell’Assemblea legislativa per protestare sulla questione dei conti della sanità. Una mossa che assomiglia tanto a quella di alcuni anni fa da parte del centrodestra in Comune a Perugia sulla riformaCircoscrizioni: quella durò parecchi giorni, mentre questa è forse destinata a durare meno. "La minoranza resterà a oltranza afinché non ci saranno forniti i documenti e le risposte che abbiamo chiesto a gran voce, in Commissione all’assessore Tommaso Bori e in Aula alla presidente Stefania Proietti con la richiesta d’informativa urgente che non ha inteso fare" ha spiegato la capogruppo di Fratelli d’Italia Eleonora Pace.