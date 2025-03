Quotidiano.net - No al bonus elettrodomestici 2025 più semplice. Niente sconto in fattura, resta il click day

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 26 marzo– L’idea era quella di rendere piùusufruire delattraverso loine senza unday. Ma così non sarà. è saltata infatti la proposta di modifica delavanzata come emendamento al decreto bollette. No alpiùIlla detrazione Irpef per mobili edA chi interessa No alpiùLa norma, a firma Silvio Giovine (FdI), è stata dichiarata inammissibile nel corso dell'esame in commissione Attività produttive alla Camera. La modifica, come detto, prevedeva l'introduzione del meccanismo delloin(eliminando ilday) e l'eliminazione della classe energetica di riferimento.