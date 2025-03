Terzotemponapoli.com - NM Live – Lookman sarebbe un grande acquisto per il Napoli, sfida col Milan insidiosa

NM– de Giovanni, Massimiliano Esposito, Coppola, Montervino, Petrazzuolo, Mignano e Mandato hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– de Giovanni: “Scudetto? Ci credo, ma ildeve tornare a macinare gioco, il 4-3-3 è possibile solo con Neres ed Anguissa, decisive le sfide cone Bologna”MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Novità che riguardano il VAR? Sono dei piccoli passi, ma non risolvono il vero problema relativo al protocollo. Il protocollo attuale tutela ancora gli arbitri anche contro le immagini ormai chiare, basta guardare cosa è accaduto in Germania-Italia col rigore negato agli Azzurri dopo che era già stato fischiato dall’arbitro di campo o cosa è accaduto sul gol dell’Inter con Bastoni che crossa il pallone dopo che era già uscito.