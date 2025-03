Lanazione.it - Niro Perrone, vignettista record: la sua opera finisce in copertina del New York Times

Arezzo, 26 marzo 2025 – Donald Trump come Mosè, ma invece del Mar Rosso davanti alle sue braccia tese si apre un mare di petrolio; sullo sfondo non c’è la terra promessa, ma un’industria., aretino, grafico da sempre e illustratore per caso, da quando nei primissimi mesi del Covid ha scoperto di saper disegnare grazie a un’innocente richiesta dei suoi figli, si immagina così le politiche energetiche dell’attuale amministrazione americana, “il tira e molla tra combustibili fossili ed energie rinnovabili” scrive nel post sui social in cui spiega l’immagine. Finita nientemeno che sul New, alla sezione Opinion., che ha già esposto i suoi disegni ad Arezzo, Firenze e al Gazometro di Roma, ma anche in gallerie a Time Square, a Miami, Lugano, Ghent e Liverpool, che ha lavorato anche per Ozzy Osbourne, ci racconta com’è nata quella che de“l’illustrazione che per ora mi ha fatto sentire più orgoglioso”.