Nintendo Switch 3 | Svelate le tre fasi cruciali per il lancio della console

Il momento che milioni di fan aspettavano è ormai alle porte:2 verrà presentata ufficialmente il 2 aprile 2025, data segnata in rosso sul calendario di appassionati, analisti e sviluppatori. In queste settimane, le indiscrezioni si sono moltiplicate, soprattutto dopo la Game Developers Conference di San Francisco, dove la nuovaè stata protagonista assoluta dei dietro le quinte. Tra tutte le voci, una spicca più delle altre: giugno 2025 potrebbe essere la finestra diufficiale.Sapevi che la2 avrà la Chat Vocale?2 – Gamerbrain.netUna strategia in treper ildei giochiSecondo quanto riportato da Insider Gaming e confermato da numerose fonti presenti alla GDC,avrebbe pianificato unscaglionato per il catalogo giochi di2.