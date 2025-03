Game-experience.it - Nintendo Direct di Marzo 2025 annunciato con data ed orario

haufficialmente un nuovoprevisto per domani, giovedì 27. L’evento inizierà alle ore 15:00 italiane (7:00 AM PT) e avrà una durata di circa 30 minuti. Gli appassionati potranno seguire la diretta per scoprire tutte le novità in arrivo perSwitch. Tuttavia, è stato confermato che non ci saranno aggiornamenti relativi alla tanto discussaSwitch 2.L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali di, inclusi YouTube e il sito web della compagnia. Durante la presentazione, verranno svelati dettagli su titoli attesi e possibili sorprese per i giocatori. Questa è un’ottima occasione per avere un’anteprima sulle prossime uscite e scoprire se ci saranno nuove IP o sequel di franchise amati.Leggiamo il messaggio condiviso daItalia attraverso i suoi account social:Sintonizzati alle ore 15 di domani, 27, per undi circa 30 minuti dedicato ai prossimi giochi perSwitch.