Ilfattoquotidiano.it - Niente Onu e palestinesi chiusi in una tendopoli sulla costa: il piano di Israele per l’occupazione della Striscia di Gaza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Occupazione di lungo periodo, amministrazione in mano all’esercito, gestione diretta degli aiuti (calcolando autonomamente il fabbisogno di calorie dei),Onu e ong, immensa zona cuscinetto e abitanti rinin una piccola area costiera. Sono questi i punti salienti deldiper riconquistare, secondo quanto ha rivelato il Financial Times. Una proposta formulata dal nuovo capo di Stato maggiore delle Forze armate israeliane – con il sostegno ufficioso dei ministri di estrema destra, che da tempo invocavano la ripresaguerra – che però deve essere ancora approvata dal gabinetto di sicurezza.In base al, le Idf richiamerebbero diverse divisioni per il combattimento per reinvadere e prendere il controllo di ampie zone dell’enclave, costringendo i 2,3 milioni di abitanti dia spostarsi nellapiccola area costiera di al-Mawasi, attualmente definita dacome una “zona umanitaria”.