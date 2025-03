Lanazione.it - Niente festa del Papà e della Mamma, solo quella della genitorialità: «Aiuto a chi ne ha perso uno»

Arezzo, 26 marzo 2025 – A scuola non hanno più ladel, maun’unicaper tutti e due insieme, la, il 3 giugno, che mette sul trono la coppia più amata dai bambini. Così da tutelare chi di genitori ne avesseuno, nel modo più diverso, dall’abbandono alla morte, e quindi risparmiargli un trauma. Un problema non indifferente: perché è dura in una classe mettere i bambini a fare i classici lavoretti per une unache non ci sono più. Una delicatezza, tra l’altro radicata, ma che è bastata a spingere il PopoloFamiglia a lanciare un attacco frontale. Un’anonima nonna sosteneva infatti che tutto fosse frutto di una tutela per i ragazzini figli di genitori dello stesso sesso. «Non abbiamo neanche un bambino con questa situazione familiare» è stata la risposta drastica dell’istituto, la Scuola Santa Maria Consolatrice, in pieno centro, una struttura privata, di forte ispirazione cattolica e che in passato era stata guidata per anni dalle suore.