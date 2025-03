Iodonna.it - Nicole Kidman e Gael Garcìa Bernal scoprono un segreto oscuro che si nasconde nella loro comunità, svelando una realtà tutt'altro che perfetta. Dal 27 marzo su Prima Video

Roma, 26 mar. (askanews) –è protagonista di “Holland”, un thriller inquietante dove nulla si rivela essere come sembra.Arriva su prime, dal 27, il film “Holland” diretto da Mimi Cave in cui l’attrice interpreta Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga dalla vita apparentementee felice, con suo marito, Matthew Macfadyen, e il figlio, in una ridente cittadina piena di tulipani, Holland, appunto, in Michigan. Nancy e il collega, interpretato da, a poco poco iniziano a far luce su unche siunache.«Quando l’ho visto finito sono rimasta incantata – ha detto l’attrice – molte cose non le avevo viste perché non ero lì quando le hanno girate e devo dire che ci sono alcune scelte davvero coraggiose.