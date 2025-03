Metropolitanmagazine.it - Nick Frost potrebbe interpretare Hagrid nella serie TV ‘Harry Potter’ della HBO

Latelevisiva “Harry Potter”HBO ha puntato un grande attore britannico per ampliare il cast di personaggi del Mondo Magico., noto per le sue interpretazionitrilogia del Cornetto di Edgar Wright, sta per chiudere un accordo perRubeussu Harry Potter, il gentile giardiniere mezzo gigante di Hogwarts, come ha confermato Variety. “Mentre procediamopre-produzione, confermeremo i dettagli solo quando avremo finalizzato gli accordi”, ha commentato HBO. È la stessa dichiarazione che la rete ha rilasciato quando sono emerse le voci secondo cui John Lithgow era in trattative perAlbus Silente. L’attore ha poi confermato il suo casting. “Sappiamo che unadi così alto profilo susciterà molte voci e speculazioni” ha concluso HBO.