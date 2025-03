Bergamonews.it - Nessuna Teb per la Val Cavallina: bloccata nel traffico, sogna una mobilità alternativa

La Valsi snoda per circa 30 chilometri, da Trescore a Endine Gaiano: è una valle stretta ed edificata, con una conformazione orografica che rende difficile pensare ad un’infrastruttura di trasporto pubblico su rotaia. Eppure, all’inizio del secolo scorso in riva al Cherio viaggiava una tranvia a vapore che in un’ora e 13 minuti collegava Trescore a Lovere. Venne soppressa nel 1931, quando sulla tratta entrarono in servizio gli autobus di una ditta di Bergamo.Quasi cento anni dopo sul territorio il trasporto su gomma deve affrontare grandi difficoltà, con un sovraffollamento degli autobus che ogni mattina discendono la valle in orari scolastici. “Entratico è l’ultimo paese prima del polo di Trescore, con i licei Federici e Lotto – spiega il sindaco di Entratico Andrea Epinati -.