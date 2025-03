Spazionapoli.it - Neres si racconta, dal ritorno in campo col Milan alla rapina: “Ecco come è andata”

Leggi su Spazionapoli.it

Davidsi èto nel corso di un’intervista per il Corriere della Sera, dove ha toccato diversi temi: tutte le dichiarazioni Un Davida cuore aperto quello che si è concesso al Corriere della Sera quest’oggi. Il brasiliano, dopo aver rivelato la sua favorita per lo scudetto e averto il suo rapporto con Antonio Conte, si è concentrato su altri temi a 360 gradi. Il suo approdo a Napoli in estate aveva fatto sognare i tifosi, che hanno ammirato le sue gesta in alternanza con Kvaratskhelia fino a gennaio.Poi l’addio del 77 e la titolarità, con prestazioni super fino a fine gennaio. Da lì l’infortunio e il crollo dei partenopei, che hanno vinto solamente una partita, contro la Fiorentina, negli ultimi due mesi. Superato il ko muscolare, ora l’attaccante sembra pronto a rientrare ine nel corso della chiacchierata con il Corriere, ha proprio affrontato il tema del