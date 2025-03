Spazionapoli.it - Neres rivela: “Lo scudetto lo vince il Napoli. Conte? Mi ha rimproverato pesantemente. Vi svelo perché”

Davidha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato di diversi temi, tra cui anche la corsae il rapporto conSi è raccontato al Corriere della Sera, David, pronto al rientro dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per 50 giorni. Un periodo in cui ilha raccolto molto poco sul campo, con una sola vittoria contro la Fiorentina e una serie infinita di pareggi. L’ultimo, quello contro il Venezia, che ha permesso all’Inter di volare in testa alla classifica con un distacco di 3 punti.Una distanza che non spaventa l’attaccante brasiliano. Sorridendo e allargando le braccia,ha infatti dichiarato:“Chilo? Il, why not?! Non è facile ma di sicuro ci proveremo fino alla fine. Non possiamo mollare mica adesso”.