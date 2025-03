Ilnapolista.it - Neres: «Conte? Ho corso più in sei mesi con lui che in tutta la mia carriera» (Corsera)

: «? Hopiù in seicon lui che inla mia» ()Il Corriere della Sera, con Monica Scozzafava, intervista David, perché non sorride mai?«Le telecamere mi mettono a disagio. Poi sono timido con chi non conosco».Che allenatore è? (Sgrana gli occhi e ride) «Molto simpatico! Sono serio: pretende tanto da ogni giocatore. Per me è perfetto perché quando un allenatore non è esigente tendo a rilassarmi. Tira fuori il massimo, ti stimola, ti motiva come nessuno. E ti rimprovera anche, mi è successo dopo due settimane che ero qui».Ce lo racconta?«Avevamo fatto un’amichevole e diciamo che non mi ero impegnato, mi chiamò da parte in maniera chiara e diretta. In quel momento capii bene però chi avessi di fronte e come dovevo comportarmi. Mi è servito».