Gamberorosso.it - Nella classifica dei migliori ristoranti in Asia c'è un italiano, ma vince la superstar Gaggan

Una vittoria annunciata, quella diAnand che dopo 7 anni torna a salire sul podio più alto dell''s 50 Best Restarants in cui aveva piantato bandiera per 4 anni di fila con il suo vecchio locale, facendo entrare Bangkok nelle coordinate degli impallinati dell'alta ristorazione. Merito di una cucina giocosa e scoppiettante, capace di integrare creatività e legame con le proprie radici, spirito anticonformista e un'attitudine molto molto rock (e con la complicità di un'agenzia di comunicazione fortissima). Anand, indiano di Calcutta trapiantato a Bangkok, è diventato un fenomeno globale celebrato anche da Netflix (che gli ha dedicato una puntata di Chef’s Table), proprio per quel suo stile sfrontato, straordinariamente energetico, che trasforma ogni cena in uno spettacolo di musica, colori, sapori a ritmo inebriante (e non lo diciamo a caso: la musica è un tassello fondamentale per lo chef, famoso per duettare di tanto intanto con Ed Sheeran).