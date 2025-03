Agi.it - Nel Lazio la proposta di estendere l'accesso gratuito al congelamento degli ovuli

AGI - Nelsi discute della possibilità di rendereilal fine di preservare la fertilità femminile, offrendo alle donne e alle coppie strumenti concreti per realizzare il sogno di diventare genitori. L'occasione è unadi legge “salva-nascite” depositata in Consiglio regionale da Eleonora Mattia (Pd) che mira a prevenire l'infertilità e a garantire unequo alle tecniche di crioconservazione. “Ho depositato in Consiglio regionale la primadi legge in Italia che affronta in modo strutturale la prevenzione dell'infertilità e la preservazione della fertilità – ha spiegato Eleonora Mattia - obiettivo, contrastare la denatalità e garantire unequo e consapevole alle tecniche di crioconservazione. Mi appello al Presidente Rocca affinché questadi legge sia discussa e approvata al più presto per aiutare le donne e le coppie che desiderano diventare genitori e affinché la Regionefaccia da apripista in ambito nazionale, come già accaduto nella scorsa legislatura con la norma sulla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), che ha innalzato l'età delle donne da 43 a 46 anni garantendo l'tramite la sanità pubblica.