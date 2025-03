Ilrestodelcarlino.it - Nel derby di Coppa nuova sperimentazione

Il Var potrebbe andare verso unaera, per ora solo in via sperimentale ma si sta delineando un possibile passo in avanti per la tecnologia che fa tanto discutere e che nel pareggio (0-0) contro lo Spezia ha annullato la rete (regolare) di Calò dopo che l’arbitro l’aveva convalidata e il Cesena ha inviato una ‘lettera segnaletica’ in Lega. La Federazione e gli arbitri dell’Aia si sono detti disposti ad alcuni esperimenti. Ricordiamo che le regole possono essere cambiate solo dall’Ifab, l’organismo internazionale che interviene in materia una volta all’anno, a inizio luglio. Così via ad un passo sperimentale che come ha detto il presidente dell’Aia Antonio Zappi vuole aumentare comunicazione, chiarezza e trasparenza delle valutazioni arbitrali, farle comprendere meglio al pubblico, messo al corrente del processo decisionale.