Nel cuore dell'Africa con la bici. L'esploratore Dario ce l'ha fatta

"Mamma miaFranchi, cosa hai fatto. Hai percorso 22mila chilometri incletta, di cui 13mila 300 in solitaria, toccando 20 paesi in 383 giorni". L’impresa diFranchi, 21 anni, di Buggiano, è sintetizzato nelle parole che lo zio Federico Schiavelli gli scrive sulla bacheca Facebook. Da due anni migliaia di persone lo seguono col fiato sospeso. Una di queste è Lorenzo Jovanotti (anche lui innamorato delle due ruote) che ieri mattina gli ha dedicato su Instagram un post, subito riportato dain tempo reale dall’Africa. "Mi trovo a soli 400 chilometri da Città del Capo – ci racconta al telefono con voce pacata – per un mesetto mi fermerò a esplorare questi luoghi. Tra i miei progetti c’è quello di produrre documentari. Ma me la prendo comoda. Ora voglio godermi un po’ questi fantastici posti".