Ilpescara.it - Nel 2024 423 interventi in montagna del soccorso alpino: raddoppiano le vittime rispetto al 2023

Leggi su Ilpescara.it

Sono 423 le missioni dieffettuate neldal Cnsas, ile speleologico in Abruzzo, come evidenzia il report diffuso riguardante i dati dello scorso anno.Il 76% degliha riguardato situazioni in terreno impervio, seguite dalle operazioni di ricerca (17,5%).