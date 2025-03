Napolitoday.it - Nei Quartieri Spagnoli nasce la prima Libro pizzeria: "Mangia, leggi, ama"

Leggi su Napolitoday.it

Une una pizza. Sembra strano? Non ai. In vico Gelso sta perre qualcosa di mai visto: lalibreria del quartiere, che è anche una. Anzi, una. Ma attenzione: non è unacon qualche scaffale di libri. È una libreria a tutti.