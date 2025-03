Movieplayer.it - Ne vedremo delle belle, Pamela Prati smaschera Valeria Marini: "Mi ha chiesto scusa, però..."

Leggi su Movieplayer.it

non le manda a dire. Dopo la sua vittoria a Ne, il clima tra le due showgirl si è fatto teso e spunta un retroscena che coinvolge. La rivalità tra le due showgirl del Bagaglino non è mai stata un mistero, ma stavoltaha deciso di rompere il silenzio e raccontare cosa è davvero successo connella prima puntata di Ne, il nuovo varietà di Rai Uno. Durante un'intervista, infatti,ha rivelato di esserci rimasta male per l'atteggiamento disubito dopo la sua vittoria. "Si è messa davanti a me e anche davanti a Carlo Conti", ha dichiarato con il tono di chi ancora fatica a digerire l'episodio.sulla sua vittoria a Ne