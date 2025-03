NBA | Oklahoma City fa 60 vincono anche Cavs Knicks e Pistons

Leggi su Sportface.it

GliThunder battonoi Sacramento Kings e salgono a 60 vittorie nella regular season della NBA 2024/2025. Traguardo importante per la squadra che sta dominando a Ovest, capace di vincere un’altra partita quasi senza sforzo apparente, imponendosi per 105-121. I Thunder partono forte e mettono in archivio la partita già nel primo tempo, chiuso sul 42-64. Il protagonista principale è il solito Shai Gilgeous-Alexander, che pur in una serata non ottimale al tiro (10/23, 43%) realizza 32 punti aggiungendo 8 rimbalzi e 5 assist. Preziosoil contributo di Chet Holmgren, che mette a referto una doppia doppia da 18 punti e 10 rimbalzi. Per i Kings, invece, Keegan Murray si mette in mostra con 28 punti e il 9/13 da tre (69%) ma non basta per impensierire gli avversari.CALENDARIO COMPLETO E CLASSIFICHEPaolo Bro, Orlando Magic – Foto Mike Watters-Imagn Images/Sipa USANBA: Bro ancora sopra i 30 punti, Orlando batte CharlottePassando a Est, terza vittoria consecutiva (sesta nelle ultime nove) per gli Orlando Magic, che proseguono nel buon momento di forma vincendoin casa degli Charlotte Hornets.