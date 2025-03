Oasport.it - NBA, i risultati della notte (26 marzo): successo per i Pistons di Fontecchio, Towns e HArt trasciano i Knicks. Bene Thunder e Cavaliers

Prosegue la regular season 2024-2025NBA, con otto partite andate in scena nelladove come sempre non sono mancate le grandi giocate da parte dei campioni americani e non solo: andiamo quindi a riepilogare brevementee migliori marcatori.interno dei Detroit(41-32) sui San Antonio Spurs (31-40) per 122-96 con 27 punti di Marcuss Sasser entrato a partita in corso e 15 di Tobias Harris – 2 punti in quasi 17’ sul parquet per il nostro Simone, con 26 punti di Devin Vassell e 19 di Stephon Castle tra gli ospiti. Blitz esterno degli Orlando Magic (35-38) contro i Charlotte Hornets (18-54) per 104-111: decisivi Paolo Banchero (32 punti) e Franz Wagner (27 punti), con 20 punti di Anthony Black subentrato dalla panchina – 25 punti e 9 assist per LaMelo Ball tra le fila dei padroni di casa.