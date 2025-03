Nba | contatti con club calcistici per una nuova lega di basket in Europa

Leggi su Sportface.it

L’Nba sta avviando icon alcuni dei principalieuropei per offrire il proprio sostegno a unadinel Vecchio Continente, con l’obiettivo di espandere la propria influenza a livello internazionale. Questo progetto potrebbe rappresentare una significativa espansione internazionale da parte dellanordamericana. Secondo quanto riporta Reuters, durante la riunione del Board of Governors di questa settimana, lafornirà aggiornamenti sul suo impegno nell’esplorazione di unadimaschile in, in collaborazione con la FIBA (Federazione Internazionale di), a conferma della serietà dell’iniziativa.Photo LiveMedia/Savino PaolellaBrescia, Italy, September 24, 2023, Italianball Supercup matchFinal – Virtus Bologna vs germani BresciaImage shows:RefereeLiveMedia – World CopyrightIcoinvolti nel progettoTra icoinvolti nelle trattative ci sono alcuni nomi prestigiosi, come il Paris Saint-Germain e il Manchester City.