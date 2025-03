Notizie.com - Nazioni in rivolta: Israele contro Netanyahu, Gaza contro Hamas, Turchia per Imamoglu. Il quadro ad alta tensione

, Striscia di. Migliaia di persone sono in strada da giorni per protestarechi governa i territori.inper. Ilad(ANSA FOTO) – Notizie.comMotivazioni estremamente differenti da un caso all’altro, con il desiderio di pace, democrazia e trasparenza a fare da filo conduttore delle manifestazioni che i governi stanno in ogni modo cercando di reprimere.Inle protesteil governo di Benjaminsono in atto da mesi. Hanno ripreso vigore con la decisione del premier di far ripartire la guerra nella Striscia di, responsabile delle stragi del 7 ottobre 2023. A guidare le manifestazioni i familiari degli ostaggi ancora nelle mani dell’organizzazione palestinese.