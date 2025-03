Formiche.net - Navigazione satellitare, Leonardo lancia il primo ricevitore certificato per la sicurezza

ha realizzato ilaccreditato a livello europeo per il Public regulated service (Prs) di Galileo, il servizio criptato del sistema didell’Unione europea. Il dispositivo, sviluppato su mandato dell’Asi e sotto la supervisione dell’Ufficio centrale per la segretezza presso il Dis, è oggi l’unico terminale autorizzato per l’utilizzo in tutto il continente. La certificazione, concessa dal Consiglio dell’Ue attraverso un processo di doppia valutazione crittografica, segna un passo in avanti per le capacità crittografiche nazionali ed europee. Ilha superato diversi stress test, dalla protezione contro le minacce cibernetiche al contrasto al furto di dati per mezzo di emissioni elettromagnetiche, fino alladelle comunicazioni.