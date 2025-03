Nave incagliata all’Elba ultime operazioni preliminari per liberarla dagli scogli

Leggi su Corrieretoscano.it

PORTOFERRAIO – Briefing operativo nei locali della Capitaneria di porto di Portoferraio durante il quale sono state esaminate ledi messa in sicurezza attuate per la M/N Fugro Mercator,si suglidi Enfola durante la notte di sabato 22 marzo.La società incaricata delleha lavorato fin dalle prime luci dell’alba in una cornice di sicurezza garantita dalle unità navali della Guardia Costiera di Portoferraio. Sono stati impiegati operatori subacquei, un rimorchiatore e un pontone galleggiante, grazie ai quali è stato avviato lo svuotamento delle casse di bordo dal carburante – operazione che verrà conclusa il 26 marzo – e sono stati posizionati palloni galleggianti ad alta capacità per stabilizzare l’assetto della.Al vertice operativo, coordinato dalla Capitaneria di porto di Portoferraio, hanno partecipato oltre ai rappresentanti della società armatrice, anche la Corporazione Piloti del porto di Portoferraio e il Gruppo Ormeggiatori e barcaioli dell’Isola d’Elba che, con uomini e mezzi dedicati e in sinergia con la Capitaneria di porto, contribuiranno al regolare e sicuro svolgimento delle